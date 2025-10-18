الاحتلال الإسرائيلي ينتهك قرار وقف الحرب بـ47 خرقاً موثقاً في غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 47 خرقاً موثقاً منذ إعلان قرار وقف الحرب على قطاع غزة، في انتهاكٍ واضحٍ وصارخٍ للاتفاقات والتفاهمات التي تلت وقف العدوان.

وأوضح المكتب في بيان له اليوم السبت أن هذه الخروقات شملت إطلاق نارٍ واستهدافاتٍ بالطائرات المسيّرة والمدفعية، وتوغلاتٍ محدودة في المناطق الشرقية، إلى جانب استمرار عمليات الاعتقال والملاحقة في شمال القطاع وجنوبه، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مراكز الإيواء.

وأكد المكتب أن هذه الانتهاكات تمثل دليلاً جديداً على عدم التزام الاحتلال بأي اتفاق، ومحاولته فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض، محملاً المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم بعد وقف الحرب.

يأتي ذلك بعد مرور أسبوع على إعلان وقف الحرب المدمّرة التي استمرت لعامين، والتي خلّفت دماراً واسعاً في البنية التحتية وأدت إلى استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتشريد مئات الآلاف في ظروف إنسانية بالغة القسوة.