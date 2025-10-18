حماس: عملية طوباس تؤكد أن المقاومة في الضفة لن تنكسر

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن عملية طوباس التي استهدفت قوة من جيش الاحتلال مساء اليوم، تمثل دليلاً واضحاً على أن جذوة المقاومة في الضفة الغربية ما زالت متقدة، رغم كل محاولات الاحتلال لإخمادها عبر القمع والاعتقالات والإجراءات الأمنية المشددة.

وقالت الحركة في بيان صحفي إن "المقاومة في الضفة الغربية لن تنكسر أو تخمد، مهما بلغت سياسة البطش التي يمارسها الاحتلال"، مشيدة بـ"أبطال المقاومة الذين يثبتون في الميدان رغم كل الصعاب".

وأضافت أن استمرار هذه العمليات "تعبير صادق عن غضب شعبنا الفلسطيني ورفضه للاحتلال وممارساته الاستعمارية ومخططاته للضم والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية".

وجددت الحركة تأكيدها أن خيار المقاومة سيبقى السبيل الوحيد لردع الاحتلال وانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.