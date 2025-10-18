المرصد الأورومتوسطي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى محاسبة (إسرائيل) على تدمير المشاريع الممولة في غزة

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) على تدميرها الممنهج للمشاريع والبنى التحتية التي تموّلها مؤسسات أوروبية في قطاع غزة.

وقال المرصد في بيان اليوم إنّ (إسرائيل) دمّرت بشكل واسع ومنهجي، خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة، مشاريع إنسانية وتنموية موّلتها جهات أوروبية جزئيًا أو كليًا، من بينها وحدات سكنية ومرافق خدمية ومؤسسات تعليمية وصحية.

وأضاف أن الاستهداف طال منظومات حيوية أُنشئت لضمان الحقوق الأساسية للمدنيين، مثل الماء والصحة والتعليم والسكن اللائق، معتبرًا أن هذا التدمير يرقى إلى مستوى "جريمة حرب" تستدعي تحقيقًا أوروبيًا جادًا ومساءلة قانونية.

وطالب المرصد الاتحاد الأوروبي بوقف سياسة “التغاضي” عن الانتهاكات المتكررة بحق تمويلاته ومشاريعه في الأراضي الفلسطينية، والعمل على إلزام الاحتلال بتعويض المتضررين وضمان عدم تكرار هذه الجرائم مستقبلاً.