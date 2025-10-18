شبكة صامدون تنظم فعالية في أثينا إحياءً للذكرى الأولى لاستشهاد القائد يحيى السنوار

نظّمت شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، بالتعاون مع عدد من القوى الثورية الصديقة في العاصمة اليونانية أثينا، فعالية ليلية لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد الوطني يحيى السنوار.

ويصادف الخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي يوم استشهاد السنوار في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وشهدت الفعالية تعليق مئات الملصقات والصور في عدد من الأحياء الشعبية بالعاصمة اليونانية، إلى جانب إشعال الشموع في زوايا الشوارع تخليدًا لذكراه، بمشاركة واسعة من أنصار القضية الفلسطينية وممثلي حركات التضامن في اليونان.

وقالت شارلوت كييتس، المنسقة الدولية لشبكة صامدون، إن "السنوار يُعد رمزًا أمميًا للمقاومة الفلسطينية وحركات التحرر حول العالم"، مؤكدة أنه "أحد أبطال التحرر والرموز الفلسطينية التي تحظى باحترام الفلسطينيين وكل الشعوب الساعية للتحرر من قيود الإمبريالية والصهيونية والفاشية".

وأكد المشاركون في الفعالية على استمرار النضال من أجل الحرية والعدالة للشعب الفلسطيني، مشيرين إلى أن إرث السنوار سيبقى حاضرًا في ذاكرة حركات المقاومة والتحرر العالمي.