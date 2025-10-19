منظمة الصحة العالمية تدعو إلى فتح المعابر وربط غزة مجددًا بالعالم لتسهيل الإجلاء الطبي

دعت منظمة الصحة العالمية إلى إعادة ربط مدينة غزة بالقدس والأردن ومصر، مؤكدةً الحاجة إلى مزيد من الدول التي تستقبل مرضى القطاع للعلاج في ظل الوضع الصحي المتدهور.

وقال مسؤولون في المنظمة إنّه يجب فتح المعابر مع قطاع غزة بشكل عاجل للسماح بعمليات الإجلاء الطبي للمرضى والجرحى، إضافة إلى إدخال المساعدات والإمدادات الطبية التي باتت شبه معدومة داخل المستشفيات.

وأوضحت المنظمة أن ما بين 80% إلى 90% من المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة قد تعرّضت للدمار أو لأضرار جسيمة بفعل العدوان الإسرائيلي، مشيرةً إلى أن إعادة بنائها ستتطلب وقتًا وجهودًا ضخمة لإعادة النظام الصحي إلى العمل.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع الإنساني في غزة وصل إلى مرحلة حرجة، مع استمرار إغلاق المعابر ونفاد الوقود والأدوية الأساسية، ما يجعل حياة آلاف المرضى على المحك.