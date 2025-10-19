حماس ترفض بيان الخارجية الأمريكية وتتهم الاحتلال بنشر الفوضى في غزة

رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاتهامات الواردة في بيان وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الأوضاع في قطاع غزة، ووصفتها بأنها "ادعاءات باطلة تتساوق مع الدعاية الإسرائيلية المضللة".

وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن المزاعم الأمريكية حول "هجوم وشيك" أو "انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار" عارية تمامًا عن الصحة، وتهدف إلى تبرير استمرار جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأضافت أن "الحقائق على الأرض تكشف أنّ سلطات الاحتلال هي من شكّلت وسلّحت عصابات إجرامية نفّذت عمليات قتل وخطف وسرقة شاحنات المساعدات وسطو ضد المدنيين"، مشيرة إلى أن هذه الجرائم موثقة باعترافات علنية ومقاطع مصوّرة.

وأكدت حماس أن الأجهزة الشرطية في غزة، بدعم شعبي واسع، تقوم بواجبها في ملاحقة هذه العصابات ومحاسبتها وفق القانون، حفاظًا على أمن المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

ودعت الحركة الإدارة الأمريكية إلى "التوقف عن ترديد رواية الاحتلال المضللة، والعمل على لجم انتهاكاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها دعم العصابات وتوفير الملاذ الآمن لها داخل مناطق سيطرته".