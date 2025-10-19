الدفاع المدني: غزة على حافة الانهيار وسط نقص المعدات وتراكم المواد غير المتفجرة

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إنّ القطاع يعيش حالة انهيار شبه كامل في الخدمات الأساسية، مؤكدًا أنّ كل مقومات الحياة تكاد تكون معدومة.

وأوضح أن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة في انتشال جثامين الشهداء من تحت الركام بسبب نقص المعدات اللازمة، مشيرًا إلى أن نحو 70 ألف طن من المواد غير المتفجرة لا تزال تشكل تهديدًا خطيرًا لحياة السكان.

وأضاف أن طواقم الدفاع المدني نفذت منذ صباح أمس وحتى صباح اليوم 30 مهمة متنوعة، شملت مهام إطفاء وإنقاذ وإسعاف، رغم محدودية الإمكانات وصعوبة التحرك في المناطق المدمرة.