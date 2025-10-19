عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

وزارة الصحة الفلسطينية تستلم 15 جثماناً لشهداء غزة

الرسالة نت

استلمت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، 15 جثماناً لشهداء، تم الإفراج عنها من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليصل بذلك إجمالي عدد الجثامين المستلمة منذ بداية العمليات إلى 150 جثماناً.

 

وأكدت الوزارة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق وتسليم الجثامين إلى ذويهم.

وأشار البيان إلى أن بعض الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل والضرب، إضافة إلى تكبيل الأيدي وتعصيب العيون، في مؤشر على المعاناة التي تعرض لها الشهداء قبل استشهادهم.

 

وحتى اللحظة، تم التعرف على هوية 25 شهيداً من قبل ذويهم عبر رابط الاستدلال الذي نشرته الوزارة:

وزارة الصحة الفلسطينية شددت على مواصلة جهودها لضمان التعامل مع جميع الجثامين بأقصى درجات الاحترام والشفافية، وتوثيق كل الانتهاكات التي تعرض لها الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

