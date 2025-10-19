وفد من حماس يصل القاهرة لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن وفداً من قيادتها برئاسة الدكتور خليل الحية وصل اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وبحث السبل الكفيلة بتثبيت التهدئة واستكمال تنفيذ بنود الاتفاق برعاية مصرية وبتنسيق مع الفصائل والقوى الفلسطينية.

وأكدت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت" أن الوفد سيجري لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء لمتابعة ما تم التوصل إليه، مشددة على حرصها على إنجاز جميع الاستحقاقات التي تضمن وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني وتلبي حقوقه الإنسانية والوطنية، وفي مقدمتها رفع الحصار وإعادة الإعمار.