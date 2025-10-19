"التنمية الاجتماعية" تدعو للتسجيل بـ "استمارة الحرب"

دعت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، اليوم الأحد، جميع المواطنين المتضررين من الحرب العدوانية الإسرائيلية إلى الدخول للاستمارة الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وشددت "التنمية الاجتماعية" في بيان لها تلقته "الرسالة نت" على أهمية تحديث البيانات بدقة للمواطن المُسجل، وتعبئة الاستمارة لمن لم يُسجل مُسبقًا؛ وذلك لضمان إدراجهم في قاعدة البيانات الخاصة بالمساعدات الإنسانية.

وأكدت أن عملية التسجيل والتحديث ضرورية لتسهيل التواصل مع الأسر المتضررة عند تنفيذ البرامج والمشاريع الإغاثية المقبلة، وضمان وصول الخدمات والمساعدات إلى المستحقين بعدالة وشفافية.

ونوهت الوزارة إلى أهمية تعاون المواطنين في هذه الخطوة، وتحديث مكان نزوحهم أو تواجدهم الحالي، بما يسهم في تنظيم الجهود الإغاثية واستجابة أكثر فاعلية لاحتياجات المتضررين.

وأرفقت وزارة التنمية الاجتماعية الرابط التالي للتسجيل وتحديث البيانات من قبل المواطنين النازحين والمتضررين من الحرب.