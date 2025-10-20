6 خروقات "إسرائيلية" جديدة لوقف النار بلبنان

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 6 اعتداءات جديدة وانتهاكات لـ "هدنة لبنان" تخللها تحليق للطيران وتوغل وإلقاء قنابل.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن مسيرة إسرائيلية مُعادية ألقت قنبلة صوتية في بلدة مروحين الحدودية في القطاع الغربي. بالإضافة لإلقاء قنبلة أخرى على حي المسلخ في مدينة الخيام، جنوبي لبنان.

وتوغلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، نحو محلة بركة المحافر في بلدة عيترون، وعمدت إلى وضع 4 بلوكات من الباطون، مع لافتة كُتب عليها "ممنوع العبور خطر الموت".

ونوهت الوكالة اللبنانية الرسمية، إلى أن قوات الاحتلال تُريد إبعاد المزارعين اللبنانيين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.

وحلقت مسيرات الاحتلال الحربية والاستطلاعية، على مستوى منخفض جداً، فوق منطقة الزهراني، وعدلون، وأجواء المروانية والبيسارية.

وكان من المفترض أن تستكمل "إسرائيل" انسحابها الكامل من جنوبي لبنان بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، لكنها طلبت تمديد المهلة حتى 18 فبراير/ شباط الجاري.

ورغم مضي فترة تمديد المهلة، واصلت "إسرائيل" المماطلة بالإبقاء على وجودها في 5 تلال داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحابها من لبنان عام 2000)، دون أن تعلن حتى الساعة موعدا رسميا للانسحاب منها.

وبدأ عدوان "إسرائيل" على لبنان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، ما خلّف 4 آلاف و110 شهداء و16 ألفا و901 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.