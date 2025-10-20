بلدية خانيونس: دمار واسع في شبكتي المياه والصرف الصحي

قالت بلدية خانيونس جنوبي قطاع غزة، إن المدينة تعاني من دمار واسع في شبكتي المياه والصرف الصحي، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، وسط عجز كبير في الآليات والمعدات اللازمة لعمليات الإزالة والإصلاح.

وأوضحت البلدية في تصريح تلقته "الرسالة نت" اليوم الإثنين، أن نحو 300 كيلومتر من أصل 400 كيلومتر من شبكة المياه في المدينة تم تدميرها بالكامل، فيما دُمّر 220 كيلومترًا من أصل 300 كيلومتر من شبكة الصرف الصحي، وهو ما أدى إلى أزمة بيئية حادة تهدد صحة السكان.

وأضافت أن آليات إزالة الركام المتوفرة في المدينة مهترئة وبحالة متهالكة، مؤكدة أنه لم يُدخل أي جهاز أو آلية جديدة منذ عام 2007، بفعل الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مما فاقم من حجم الكارثة الإنسانية والخدمية في المدينة.

ودعت بلدية خان يونس إلى تدخل عاجل من الجهات الدولية والإنسانية لتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم، والسماح بإدخال المعدات والمواد اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة.

وتسبب العدوان الإسرائيلي بتدمير البنية التحتية لقطاع غزة، في ظل منع إدخال المعدات اللاجزمة لإزالة الدمار وإعادة بناء وترميم شبكات الصرف الصحي والمياه، ما تسبب بمضاعفة معاناة السكان، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء.