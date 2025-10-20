خرق جديد.. شهيدان برصاص الاحتلال شرق غزة

استشهد مواطنان، صباح اليوم الإثنين، برصاص قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الشعف بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وقالت مصادر طبية في المستشفى المعمداني، أن شهيدين وصلا للمستشفى جراء إصابتها برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة.

يأتي ذلك، عقب غارات عنيفة شهدها قطاع غزة أمس الأحد، أسفرت عن استشهاد 45 مواطنًا شمال ووسط وجنوب القطاع.

ومساء أمس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن قوات الاحتلال ارتكبت 80 خرقاً لاتفاق التهدئة منذ دخول قرار وقف الحرب حيز التنفيذ، وأسفرت هذه الخروقات عن استشهاد 97 مواطنًا وإصابة 230 آخرين.

وأشار المكتب إلى أن من بين هذه الانتهاكات، تم تسجيل 21 خرقاً من قبل الاحتلال أمس الأحد فقط، ما يعكس استمرار الانتهاكات الإسرائيلية رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار.