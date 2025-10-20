الاحتلال يُجرف عشرات الدونمات جنوب الخليل

جرّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الاثنين، عشرات الدونمات في بئر عركة جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية،إن جرافات تابعة لقوات الاحتلال شرعت صباح اليوم، بتجريف ما يقارب 70 دونمًا من الأراضي الزراعية في منطقة بئر عركة بمحافظة الخليل.

وأوضحت أن عمليات التجريف طالت أراضي مزروعة ومملوكة لعائلات فلسطينية منذ عقود، ما يهدد بخسائر فادحة للمزارعين الذين يعتمدون عليها كمصدر أساسي للرزق.

وأكدت أن ما يجري في بئر عركة يندرج ضمن سياسة منظمة تستهدف السيطرة على الأراضي الزراعية وتوسيع المستوطنات في المنطقة.

وشددت المنظمة على ضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق الأهالي.