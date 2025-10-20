متاجر ومطاعم في تايلاند ترفض استقبال السياح "الإسرائيليين"

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن عددًا من المطاعم والمتاجر في تايلاند، وخاصة في الجزيرة السياحية الشهيرة "كوه فنجان"، بدأت برفض استقبال السياح القادمين من دولة الاحتلال.

وبحسب القناة، فقد علّقت بعض هذه الأماكن لافتات تعبّر عن موقفها الرافض للإسرائيليين، وذلك في ظل تصاعد الغضب الشعبي الدولي من السياسات الإسرائيلية، لا سيما ما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة.

وتصاعدت وتيرة رفض الإسرائيليين خلال الشهور الماضية في الكثير من دول العالم، تزامنًا مع حرب الإبادة الجماعية التي شنتها "إسرائيل" على القطاع لعامين متواصلين، والتي أدت لاستشهاد وإصابة وفقدان مئات آلاف الفلسطينيين.

يأتي ذلك، تزامنًا مع اتساع رقعة التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية لا سيما في الدول الأوروبية، وسط مطالبات بتقديم قادة الاحتلال الإسرائيلي للمحاكمة وقطع العلاقات مع الاحتلال ومطالبات بوقف الدعم العسكري والسياسي لـ "إسرائيل".