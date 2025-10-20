493 مستوطنا يقتحمون "الأقصى" ودعوات للرباط فيه

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسًا تلمودية علنية، في الوقت الذي صدرت دعوات ونداءات مقدسية للرباط في المسجد والدفاع عنه.

وأفادت مصادر مقدسية أن 493 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى في الفترة الصباحية عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية مشددة من عناصر شرطة ومخابرات الاحتلال الإسرائيلي.

وتزامن الاقتحام مع انتشار أمني كثيف، حيث نصبت قوات الاحتلال حواجز في شوارع القدس القديمة وأبوابها، لتأمين حركة المستوطنين وتقييد تحرك المصلين، في استمرار للسياسة التي تستهدف فرض السيطرة على المسجد الأقصى وإفراغه من المصلين.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بشكلٍ يومي، ويتم الاقتحام عبر مجموعات بحماية سلطات الاحتلال وعلى فترتين؛ صباحية ومسائية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

أمس الاحد، دعت جماعات "الهيكل المزعوم"، المستوطنين وأتباعها لاقتحام باحات المسجد الأقصى، يومي الأربعاء والخميس القادمين.

وتذرعت "جماعات الهيكل"، وفق دعوتها، بـأداء "صلوات شكر" على عودة أسرى الاحتلال من قطاع غزة.

وعادة ما تستغل الجماعات الاستيطانية المتطرفة أي مناسبة لدى الاحتلال للدعوة لاقتحامات جماعية وتدنيس المسجد الأقصى؛ والذي يتعرض لاقتحامات يومية؛ صباحًا ومساء، بغرض فرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

في هذه الأثناء، دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والداخل المحتل وكل من يستطيع الوصول، إلى شد الرحال إلى الأقصى والرباط فيه، دفاعًا عن حرمته من التدنيس.