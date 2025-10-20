المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى: الاحتلال يحوّل السجون إلى أدوات للتنكيل الممنهج بأسرى غزة

أكد المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى أن معظم أسرى قطاع غزة محرومون منذ عامين كاملين من أبسط حقوقهم القانونية والإنسانية، إذ منعوا من التواصل مع محاميهم وأفراد أسرهم بشكل تام، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأوضح المركز في بيان له أن إدارة سجون الاحتلال صادرت كافة حقوق الأسرى، بما في ذلك الجوانب الطبية والمعيشية، وسط ظروف قاسية وإهمال متعمد يهدد حياتهم.

وشدد المركز على ضرورة قيام المؤسسات الدولية بدور فاعل وحقيقي في كشف الجرائم التي تُمارس بحق هؤلاء الأسرى، والضغط الجاد على سلطات الاحتلال لوقف سياساتها التنكيلية، التي تحولت إلى جزء من برنامج ممنهج داخل السجون الإسرائيلية.

وأضاف البيان أن استمرار تقاعس المجتمع الدولي وصمته إزاء هذه الانتهاكات يشجع الاحتلال على مزيد من التغوّل والإجرام بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أن السجون الإسرائيلية باتت نموذجاً للإجرام والسادية المنظمة.