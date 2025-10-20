شركة "نستله" تعتزم تسريح 16 ألف موظف حول العالم بسبب تراجع المبيعات إثر حملات المقاطعة

أعلنت شركة "نستله" السويسرية العملاقة نيتها تسريح نحو 16 ألف موظف حول العالم خلال العامين المقبلين، في إطار خطة تقشف واسعة لمواجهة التراجع الحاد في المبيعات الذي شهدته الشركة منذ بدء حملات المقاطعة العالمية لمنتجاتها بسبب علاقاتها التجارية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر اقتصادية أوروبية أن الشركة بدأت بالفعل بمراجعة عملياتها في عدة أسواق رئيسية، تمهيداً لإغلاق بعض فروعها وتقليص خطوط إنتاج في دول عدة، بعد انخفاض مبيعاتها بشكل غير مسبوق منذ نهاية عام 2023.

وأشارت التقارير إلى أن إدارات "نستله" الإقليمية تواجه ضغوطاً شعبية متصاعدة في العالمين العربي والإسلامي، حيث تتوسع حملات المقاطعة التي تستهدف الشركات الداعمة أو المتعاونة مع الاحتلال، وهو ما انعكس على سمعة الشركة ومكانتها السوقية بشكل واضح.

ويرى محللون أن هذه الخطوة تمثل إحدى أكبر الأزمات التي تواجهها "نستله" في تاريخها الحديث، وأن استمرار المقاطعة الشعبية قد يدفع الشركة إلى إعادة النظر في سياساتها وعلاقاتها التجارية المثيرة للجدل