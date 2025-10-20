بلدية خانيونس: الاحتلال دمّر شبكات المياه والصرف الصحي وتسبب بأزمة إنسانية خانقة

كشف صائب لقان، المتحدث باسم بلدية خانيونس، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير شبكات المياه والصرف الصحي في مختلف مناطق قطاع غزة، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تعميق الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان منذ بداية العدوان.

وأوضح لقان في تصريحات صحفية أن الاحتلال دمّر أكثر من 300 كيلومتر من خطوط المياه ومثلها من شبكات الصرف الصحي في محافظة خانيونس وحدها، ما أدى إلى انقطاع حاد في الخدمات الأساسية وتلوث بيئي واسع.

وأشار إلى أن المحافظة تحتاج يومياً إلى نحو 60 ألف متر مكعب من المياه لتلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان، إلا أن ما يصل فعلياً لا يتجاوز 15 إلى 20 ألف متر مكعب فقط، وهو ما يهدد حياة المواطنين ويزيد من انتشار الأمراض.

وبيّن لقان أن محافظة خانيونس تضم اليوم نحو 900 ألف مواطن ونازح يعيشون في ظروف قاسية، مؤكداً أن البلدية تبذل جهوداً استثنائية لتوفير المياه عبر الآبار والخزانات البديلة، رغم نقص الوقود والمعدات واستمرار استهداف الطواقم الخدمية من قبل الاحتلال.

وأكد أن استمرار هذا الواقع يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية، داعياً إلى تدخل عاجل لإصلاح شبكات المياه المدمرة وضمان وصول الإمدادات الأساسية إلى السكان المنكوبين.