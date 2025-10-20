قمة الدول التسع في سلوفينيا تؤكد ضرورة احترام وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى غزة

أكد قادة قمة الدول التسع في سلوفينيا، اليوم الاثنين، على أهمية احترام وقف إطلاق النار في قطاع غزة من جميع الأطراف، مشددين على ضرورة فتح المعابر بشكل فوري وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع الذين يواجهون أوضاعاً كارثية منذ أكثر من عامين من الحرب والدمار.

وأوضح القادة في بيانهم الختامي دعمهم لتشكيل قوات حفظ سلام دولية في غزة، بقرار من مجلس الأمن والأمم المتحدة، من أجل تثبيت الهدوء وحماية المدنيين.

من جانبه، قال رئيس وزراء سلوفينيا إنّ على أوروبا أن تؤدي دوراً أكثر فاعلية في ملف غزة، معتبراً أنه "لا مبرر لاستمرار عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع"، داعياً إلى السماح بدخول ممثلي وسائل الإعلام والصحافة الدولية إلى غزة لتوثيق الأوضاع الإنسانية على الأرض.

تأتي هذه المواقف في ظل استمرار الحصار الخانق على غزة، وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق، وسط تحذيرات أممية من مجاعة واسعة النطاق في القطاع.