80% من سيارات الإسعاف في غزة خارج الخدمة بسبب الاستهدافات (الإسرائيلية)

أكد مدير الإسعاف والطوارئ في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، في تصريح لقناة الجزيرة مباشر، أن نحو 80% من سيارات الإسعاف في قطاع غزة خرجت عن الخدمة نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة خلال الحرب المستمرة على القطاع.

وأوضح أن ما تبقى من سيارات الإسعاف تعمل بإمكانات محدودة جداً وفي ظروف شديدة الخطورة، ما يعرقل عمليات نقل الجرحى والمصابين من مناطق القصف إلى المستشفيات.

وأشار إلى أن الطواقم الطبية تواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة في ظل النقص الحاد في الوقود وقطع الغيار، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لتأمين وسائل إسعاف بديلة وضمان حماية الطواقم الطبية من الاستهداف المباشر.