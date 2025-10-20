مدير في مجمع ناصر الطبي: الأوضاع الصحية تزداد سوءًا و80% من التحاليل والأدوية غير متوفرة في غزة

أكد مدير قسم الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، الدكتور أحمد الفرا، أن الأوضاع الصحية في قطاع غزة ازدادت سوءًا رغم دخول التهدئة حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي يعيش حالة انهيار شبه كامل نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح الفرا أن نحو 80% من التحاليل الطبية في مستشفى ناصر غير متوفرة، الأمر الذي يعقد عمل الأطباء ويؤثر بشكل مباشر على قدرة المستشفيات في تشخيص الحالات الحرجة وإنقاذ الأرواح.

وأضاف أن جميع أدوية الأمراض المزمنة غير متوفرة في قطاع غزة، ما أدى إلى ارتفاع أعداد الشهداء بين المرضى المصابين بأمراض مزمنة، محذرًا من تفاقم الكارثة الصحية في ظل استمرار الحصار ونقص الإمدادات الطبية.

وشدد الفرا على أن القطاع الصحي لا يزال يعاني بشدة رغم سريان التهدئة، مطالبًا المنظمات الدولية بالتحرك العاجل لتأمين الدواء والمعدات الطبية الضرورية لإنقاذ حياة آلاف المرضى.