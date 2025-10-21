خليل الحية: ما سمعناه من الوسطاء والرئيس الأمريكي يُطمئننا أن الحرب في غزة انتهت

قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس الوفد المفاوض، خليل الحية، إن ما سمعته الحركة من الوسطاء والرئيس الأمريكي "يُطمئننا أن الحرب في غزة قد انتهت"، مؤكداً التزام الحركة الكامل باتفاق وقف إطلاق النار وما تم التوافق عليه مع الفصائل الفلسطينية.

وأوضح الحية في تصريح صحفي، أن حماس جادّة في استخراج جثامين جميع المحتجزين من الأسرى الإسرائيليين، لكنها تواجه صعوبات بالغة في الوصول إلى تلك الجثامين بسبب حجم الدمار الهائل في مناطق متفرقة من القطاع، مشيراً إلى أن الجهود ما زالت مستمرة في هذا الاتجاه.

وأضاف الحية أن الحركة تأمل بزيادة كميات المساعدات الإنسانية الواصلة إلى قطاع غزة لتلبية احتياجات الأهالي المتضررين من الحرب، مؤكدًا أن الثقة والعزم راسخان لدى حماس في تنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل، بما يضمن تثبيت الهدوء وعودة الحياة إلى طبيعتها في القطاع.