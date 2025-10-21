المكتب الإعلامي: المساعدات التي دخلت إلى القطاع لا تلبّي الاحتياجات الإنسانية

أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن 986 شاحنة مساعدات فقط دخلت إلى قطاع غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، من بينها 14 شاحنة غاز طهي و28 شاحنة سولار، وذلك من أصل 6,600 شاحنة كان يفترض دخولها حتى مساء أمس الإثنين، وفقاً لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح المكتب أن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل يومياً لا يتجاوز 89 شاحنة فقط، في حين أن العدد المفترض يومياً هو 600 شاحنة، الأمر الذي يعكس تباطؤاً واضحاً في إدخال المساعدات.

وشدد المكتب الإعلامي على أن الكميات المحدودة التي تصل إلى القطاع لا تغطي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية لسكان غزة، الذين يواجهون أوضاعاً صعبة في ظل استمرار الحصار ونقص المواد الأساسية.