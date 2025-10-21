نادي الأسير: ارتفاع عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين إلى 80 منذ بدء حرب الإبادة في غزة

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين المعلومة هوياتهم منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة إلى 80 شهيداً، من بينهم 47 شهيداً على الأقل من غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الأسير كامل محمد محمود العجرمي (69 عاماً) من غزة، يوم أمس الإثنين.

وأوضح النادي في بيان تلقته "وكالة سند"، أن عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 ارتفع إلى 317 شهيداً، وهو ما تمكنت المؤسسات الحقوقية من توثيقه على مدار عقود.

وأضاف البيان أن "في ظل حرب الإبادة الجارية، هناك معطيات عن عشرات المعتقلين الذين تم إعدامهم ميدانياً بعد اعتقالهم، لا سيما من قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 88 شهيداً من شهداء الحركة الأسيرة، بينهم 77 منذ بدء الحرب، في حين لا يزال عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري.

وأكد نادي الأسير أن الحركة الأسيرة تمرّ بأخطر مرحلة دموية في تاريخها، نتيجة عمليات القتل الممنهجة التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، في ظل تصاعد التحريض الرسمي من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يواصل الدعوة إلى تشريع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين.

وكانت مؤسسات الأسرى قد أعلنت أمس استشهاد الأسير كامل العجرمي في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، بعد احتجازه في سجن النقب الصحراوي، حيث ارتقى في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، متأثراً بظروف اعتقال قاسية وإهمال طبي متعمد.