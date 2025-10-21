التربية والتعليم العالي: استشهاد أكثر من 20 ألف طالب وإصابة أكثر من 31 ألفاً منذ بدء العدوان

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، أن 20,058 طالباً استُشهدوا و31,139 آخرين أُصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه الأرقام تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي لحقت بالقطاع التعليمي الفلسطيني نتيجة الاستهداف الممنهج للمدارس والجامعات والمراكز التعليمية، وما خلفه من دمار واسع وفقدان لأعداد كبيرة من الطلبة والمعلمين.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال حوّل المدارس إلى ثكنات عسكرية ومراكز اعتقال وملاجئ للنازحين، ما أدى إلى تدمير آلاف الفصول الدراسية وتعطيل العملية التعليمية بالكامل في معظم مناطق قطاع غزة.

ودعت وزارة التربية والتعليم العالي المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف المجازر بحق الأطفال والطلبة، ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحق التعليم الآمن للأجيال الفلسطينية.