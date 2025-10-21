الجبهة المحلية في غزة تُثمن قرار شرطة خانيونس بإغلاق سوق الأقصى مؤقتًا وتنظيم البسطات

أشادت الجبهة المحلية – قطاع غزة بالقرار الذي اتخذته شرطة محافظة خانيونس والقاضي بإغلاق سوق الأقصى مؤقتًا، إلى جانب تنفيذ حملة ميدانية لإزالة البسطات المنتشرة من شارع الأقصى حتى شارع العطار، معتبرةً أن الخطوة تمثل قرارًا ميدانيًا حكيمًا يهدف إلى ضبط الأسواق وإنهاء حالة الفوضى فيها.

وأوضحت الجبهة في بيانها، أن انتشار البسطات العشوائية واعتداء بعض المحال التجارية على الشوارع أدى إلى ازدحام خانق وعرقلة لحركة السير، إضافة إلى إعاقة مرور سيارات الإسعاف والدفاع المدني، ما تسبب في خطر مباشر على حياة المواطنين، فضلًا عن استغلال بعض التجار حاجة الناس برفع الأسعار واحتكار السلع.

وأكدت الجبهة أن فرض النظام والانضباط في الأسواق خطوة ضرورية لإعادة الحياة الطبيعية وتنظيم الحركة التجارية، داعية التجار وأصحاب المحال إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة والتعاون مع عناصر الشرطة والمراقبين في الميدان.

وختمت الجبهة بيانها بالقول إن "كل جهد يُعيد للنظام هيبته ويصون كرامة المواطن هو جهد وطني ومسؤول"، مشددة على أن المصلحة العامة يجب أن تبقى فوق كل اعتبار.