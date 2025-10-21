مؤسسة هند رجب تطالب الجنائية الدولية باعتقال 24 (إسرائيليًا) متورطين في قتل هند رجب وعائلتها

دعت مؤسسة هند رجب، اليوم الثلاثاء، المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى إصدار أوامر اعتقال بحق 24 جنديًا وقائدًا إسرائيليًا، متورطين في جريمة قتل الطفلة هند رجب، وستة من أفراد عائلتها، ومسعفي الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالت المؤسسة في بيانها إنها قدمت ملفًا من 120 صفحة إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة (15) من نظام روما الأساسي، يتضمن تفاصيل الجريمة وتحديد المسؤوليات الفردية للجنود والقادة الإسرائيليين المتورطين في القتل.

وأوضحت أن الملف يشمل توثيقًا دقيقًا للأدلة والشهادات والمراسلات الميدانية التي تُثبت تعمّد قوات الاحتلال استهداف المركبة المدنية التي كانت تقل الطفلة وعائلتها والمسعفين، رغم التنسيق المسبق مع الصليب الأحمر.

وطالبت المؤسسة المحكمة بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل سرية “إمبراطورية مصاصي الدماء”، والكتيبة المدرعة 52، واللواء المدرع 401، معتبرة أن هذه الوحدات شاركت بصورة مباشرة في تنفيذ الجريمة.

وأكدت مؤسسة هند رجب أن العدالة الدولية مطالبة اليوم باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة ضد مرتكبي جرائم الحرب بحق الأطفال والمدنيين في غزة، مشددة على أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الجرائم بحق الأبرياء