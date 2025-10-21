مصدر أمني: قوة رادع تعتقل عدداً من المطلوبين في عملية جنوب غزة

أفاد مصدر أمني في غزة أن قوة "رادع" نفّذت فجر اليوم الثلاثاء عمليةً أمنية دقيقة جنوبي قطاع غزة استهدفت ميليشيا الهارب من العدالة ياسر أبو شباب.

وأوضح المصدر ان العملية أسفرت عن اعتقال عددٍ من عناصر الميليشيا ومصادرة معداتٍ وأدواتٍ عسكرية كانت تُستخدم في أنشطتهم التخريبية.

وأشار إلى أن قوة "رادع" تمكّنت من السيطرة على الموقع واعتقال المطلوبين دون أي مقاومة تُذكر.

واكد المصدر أن المهمة جاءت بعد رصدٍ دقيقٍ لتحركات عناصر الميليشيا خلال الأيام الماضية ونُفذت بدقةٍ ميدانية عالية بعد تطويق كامل المنطقة المستهدفة.