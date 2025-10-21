"حماس": "ما خفي أعظم" يفضح جنود الاحتلال في قتل هند رجب

قالت حركة حماس، إن التحقيق الذي أعده برنامج "ما خفي أعظم" يكشف بشكل لا لبس فيه تورط ضباط وجنود الاحتلال في جريمة قتل الطفلة هند رجب وعائلتها، ويكشف حجم الفظائع والجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وأوضحت "حماس" في بيانٍ لها، أن التحقيق يوثق طبيعة الجرائم الوحشية التي نفذت بتعليمات مباشرة من قادة الاحتلال، ضمن سياسة معلنة للإبادة الجماعية والتطهير العرقي، مشيرة إلى أن الجريمة البشعة تمثل نموذجًا صارخًا للانتهاكات المتكررة التي ارتكبت بحق المدنيين الفلسطينيين خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأكدت حركة حماس أن هذه الحقائق تثبت استمرار الاحتلال في استهداف المدنيين العزل وتعكس حجم الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

ومساء أمس الاثنين، كشف برنامج "ما خفي أعظم" عن أسماء وصور الضباط والجنود الإسرائيليين المتورطين في قتل الطفلة الفلسطينية هند رجب وعائلتها في يناير 2024، مؤكدًا تورطهم أيضًا في جرائم حرب أخرى.

وفي 29 يناير، قتلت هند (5 سنوات) مع ستة من أفراد عائلتها ومسعفين حاولوا إنقاذها، بعد استهداف سيارتهم برصاص دبابات الاحتلال في حي تل الهوا جنوب غزة.

وأظهرت التحقيقات أن إطلاق النار تم بشكل متعمد، مع استهداف الطاقم الطبي الذي تدخل لإنقاذ الطفلة، فيما أكدت صور الأقمار الصناعية وتحليل الذخيرة والمكالمات الهاتفية الطبيعة المقصودة للجريمة البشعة.