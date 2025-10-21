الحوثي: جاهزون لاستئناف عملياتنا ضد "إسرائيل" إن عادت لحرب غزة

أكد زعيم حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي، أنهم لا زالوا على جهوزية للعودة إلى العمليات العسكرية ضد أهداف الاحتلال، في حال عودته للحرب على غزة.

وقال الحوثي، في تصريحات إعلامية، الثلاثاء، إنه رغم الإبادة والتدمير الشامل، "لم يستعد العدو أسراه دون صفقة تبادل، وهذا من الدلائل الواضحة التي يعمى عنها عُمي القلوب فينظرون إليه نظرة استعظام وتهويل ويحاولون أن يدجنوا الأمة له".

وأضاف "العدو الإسرائيلي خاسر، وخسر الكثير في جولة العامين بفضيحة عند كل الأمم كما تجلى ضعفه في الميدان".

وأكد الحوثي أن أمريكا فشلت في المعارك البحرية فشلا ذريعا، والاحتلال لم يتمكن من تدمير قدرات الشعب اليمني ولا من إرغامه على التخلي عن موقفه.

وقالت القوات المسلحة اليمنية، في بيان لها الأسبوع الماضي، إن الشعب اليمني وكتائبه المسلحة نفذوا 758 عملية هجومية ضد القوات الإسرائيلية، شملت استخدام صواريخ باليستية ومجنحة وفرط صوتية وطائرات مسيرة وزوارق حربية، في إطار ما وصفته بـ"معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس" نصرةً للشعب الفلسطيني في غزة ودفاعًا عن المقدسات.

وأوضح البيان أن القوات البحرية نفذت 346 عملية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، مستهدفة أكثر من 228 سفينة إسرائيلية، في حين أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية 22 طائرة استطلاع أمريكية MQ-9، ونفذت أكثر من 57 عملية اعتراض لقاذفات العدو الاستراتيجية.

وأكدت القوات أن العمليات لم تتوقف رغم العدوان الأمريكي الإسرائيلي وحلفائهم، مشيرة إلى استمرار الصواريخ والطائرات المسيرة على مدار المعارك، مع التشديد على أن جولات الصراع مستمرة حتى تحقيق أهدافها المعلنة بتحرير القدس وزوال الكيان الإسرائيلي، وفق البيان.