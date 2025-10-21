أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية ورقة تحليلية مهمة بعنوان "مستقبل غزة بعد وقف إطلاق النار: تقييم المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية واستشراف المرحلة الثانية"، تسلّط الضوء على واقع قطاع غزة بعد عامين من الحرب الإسرائيلية المكثفة، وما بعد دخول التهدئة الهشة حيّز التنفيذ ضمن الخطة الأمريكية.

إنجازات المرحلة الأولى: تهدئة نسبية وسط تحديات كبيرة

توضح الورقة أن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار شهدت عدة إنجازات نسبية، شملت:

• وقف إطلاق النار الجزئي تحت ضغوط أمريكية مكثفة، وهو اعتراف ضمني بفشل خيار الحسم العسكري الإسرائيلي.

• تبادل محدود للأسرى والجثامين بين الطرفين، يعكس قدرة المقاومة الفلسطينية على إدارة ملفات حساسة رغم الدمار الكبير.

• انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من مناطق محددة، مؤشّر رمزي على فقدان السيطرة الكاملة على القطاع.

• فتح جزئي للمعابر التجارية، مثل كرم أبو سالم، ما ساهم في تخفيف الضغط الإنساني، رغم استمرار إغلاق معبر رفح للأفراد.

العقبات والتحديات: هشاشة التهدئة واضحة

رغم هذه الإنجازات، يشير المركز إلى مجموعة من العقبات التي تهدد استقرار وقف النار:

• الخروقات الإسرائيلية المتكررة، بما في ذلك القصف الأخير الذي أسفر عن استشهاد العشرات، مما يعكس هشاشة الاتفاق.

• التأجيل المتواصل في فتح معبر رفح للأفراد، واستخدامه أداة ضغط سياسية وإنسانية.

• غياب إدارة مدنية واضحة للقطاع، ما يجعل التهدئة “معلقة” دون إطار سياسي أو مؤسسي.

• الأزمة الإنسانية والاقتصادية المستمرة، مع تضرر أكثر من 80% من البنية التحتية ونزوح ثلثي السكان، ما يخلق بيئة قابلة للانفجار الاجتماعي.

المرحلة الثانية: مفترق حاسم لمستقبل غزة

تركز الورقة على المرحلة الثانية باعتبارها محطة فاصلة، تحدد ما إذا كانت التهدئة ستتحوّل إلى استقرار حقيقي أم ستظل هشّة:

• إدارة غزة: خيارات متعددة تشمل مشاركة حماس في السلطة، إدارة فلسطينية موحدة أو إدارة دولية، لكل خيار انعكاسات على السيادة والشرعية المحلية.

• الأمن وسلاح المقاومة: ضرورة التوازن بين الحفاظ على الردع الفلسطيني وعدم السماح بتصعيد إسرائيلي، مع احتمالات تفكيك سلمي أو مواجهة عسكرية.

• إعادة الإعمار: تتطلب تنسيقًا دوليًا وإطارًا إداريًا موثوقًا، مع فتح المعابر بانتظام لضمان دخول المواد والمساعدات دون ابتزاز.

• الدور الدولي والإقليمي: تباين مصالح الضامنين (مصر، قطر، تركيا، الولايات المتحدة) يقلل من فاعلية أي جهة منفردة، ويزيد من أهمية التنسيق الاستراتيجي الفلسطيني.

السيناريوهات المحتملة لمستقبل غزة

الورقة ترسم ثلاثة سيناريوهات:

1. الإيجابي: تنفيذ كامل للمرحلة الثانية، فتح المعابر بشكل دائم، بدء الإعمار تحت إدارة شفافة، واستقرار نسبي.

2. المحايد: تنفيذ جزئي ومحدود للالتزامات، استمرار قيود المعابر، تهدئة ظاهرة لكنها “خانقة”، استمرار إحباط السكان.

3. السلبي: أي خرق كبير أو قرار عسكري إسرائيلي يؤدي إلى انهيار التهدئة واندلاع مواجهة جديدة.

توصيات عملية لتعزيز الموقف الفلسطيني

تقدّم الورقة توصيات واضحة:

• تعزيز الوحدة الفلسطينية وإطار تنسيقي مؤقت بين الفصائل.

• تثبيت وقف إطلاق النار بضمانات دولية ملزمة.

• ربط الإعمار بالحقوق الإنسانية دون شروط أمنية أو سياسية.

• توظيف الحملات الإعلامية والدبلوماسية لتسليط الضوء على صمود غزة وحقها في التنمية.

فهم ديناميات الحرب

يؤكد المركز الفلسطيني للدراسات السياسية أن هذه الورقة تشكّل أداة أساسية لفهم ديناميات غزة بعد الحرب، ومتابعة التنفيذ المرحلي للخطط الدولية، مع توفير رؤية واضحة لصانعي القرار الفلسطينيين، والإعلاميين، والمجتمع الدولي، لضمان استقرار القطاع وحماية حقوق الفلسطينيين.



