تحرك رسمي لتحسين جودة الخبز: إجراءات رقابية وإنتاجية جديدة استجابة لشكاوى المواطنين

عُقد اجتماع موسع ضمّ ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني، ولجنة المخابز، ومؤسسة الغذاء العالمي (WFP)، لبحث الشكاوى الواردة من المواطنين بشأن تراجع جودة الخبز، ووضع خطة عملية لتحسين الإنتاج وضمان جودة أفضل للخدمة المقدمة.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات التنظيمية أبرزها:

تشغيل المخابز من الساعة 4 مساءً حتى 2 صباحاً لتوزيع الجهد الإنتاجي وتحسين الأداء.

خفض كمية الإنتاج بنسبة 20% بما يتيح رفع جودة الخبز ومراعاة القدرة التشغيلية للمخابز.

تشكيل فرق متابعة ميدانية من وزارة الاقتصاد ولجنة المخابز للإشراف اليومي على سير العمل وضمان الالتزام بالمعايير المتفق عليها.

كما شدد المجتمعون على أهمية الرقابة الدقيقة على المواد الخام والسولار ومطابقتها مع حجم الإنتاج الفعلي، لمنع أي تجاوزات قد تؤثر على الخدمة أو تتيح مكاسب غير مشروعة للبعض على حساب المواطنين.

وأكدت الجهات المشاركة التزامها الكامل بتحسين جودة الخبز وتطوير الخدمة بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز الثقة بين المستهلك والمخابز.