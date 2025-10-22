مناصر لفلسطين في طريقه لمنصب عمدة نيويورك

أظهر استطلاع أمريكي تقدم المرشح الديمقراطي زهران ممداني وهو مناصر للقضية الفلسطينية للفوز في الانتخابات القادمة لمدينة نيويورك.

وعزز المرشح ممداني مكانته كأوفر المرشحين حظًا في سباق عمدة مدينة نيويورك لعام 2025، وفقًا لاستطلاع رأي حديث أجرته قناة فوكس نيوز.

وحصل المرشح ممداني على 52% من الدعم بين الناخبين المحتملين.

ويضع الاستطلاع المرشح المستقل والحاكم السابق أندرو كومو في المركز الثاني بنسبة 28%، بينما يتأخر الجمهوري كورتيس سليوا بنسبة 14%.

ويسلط الاستطلاع الذي أُجري في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر بين 1003 ناخب مسجل (مع عينة فرعية من 793 ناخبًا محتملًا)، الضوء على جاذبية ممداني الواسعة، لا سيما بين الناخبين الأصغر سنًا والديمقراطيين والتقدميين.

ويبدو أن برنامجه، الذي يتضمن مقترحات لتجميد الإيجارات والنقل العام المجاني ورعاية الأطفال الشاملة ومناهضة الحرب والابادة الجمعية واعتقال نتنياهو ان زار نيويورك ، يتردد صداه بقوة في مدينة تعاني من صعوبة تحمل تكاليف السكن وعدم المساواة الاقتصادية.