تخطط "اسرائيلي" لتقليص ميزانية الجيش العام المقبل

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، عن مسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية، بأنه "سيتم تقليص ميزانية الجيش والأمن في موازنة العام المقبل".

وأوضحت القناة أن "تقليص مخصصات الأمن في مشروع قانون الموازنة سيسفر عن مواجهة بين وزارتي المالية والجيش".

ونقلت القناة عن مصادر مقربة من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قولها إن "على الجيش الإسرائيلى أن يتعلم كيف يصبح أكثر كفاءة".

وفي آب الماضي، زادت إسرائيل موازنة الحرب، بعد حربها على غزة وإيران ولبنان، بمقدار 30 مليار شيكل (9 مليارات دولار)، لترتفع في ميزانية العام الحالي إلى أكثر من 140 مليار شيكل (نحو 41 مليار دولار).

وتقترب من ميزانية الحرب في العام الماضي التي وصلت إلى 160 مليار شيكل (47 مليار دولار).

وفي وقت سابق نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول عسكري رفيع قوله، أن هناك نقصا حادا في القوى البشرية بجيش الاحتلال، داعيا إلى تمديد فترة الخدمة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال وأجهزة الأمن أوصوا بعدم العودة للقتال في قطاع غزة.