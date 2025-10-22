الرباط.. إطلاق تحالف قانوني عربي لملاحقة مجرمي الإبادة "الإسرائيلية"

أعلن محامون عرب تأسيس "مجموعة العمل القانونية العربية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلية"، على الجرائم التي ارتكبوها في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية كافة.

وجاء الإعلان عن تأسيس المجموعة التي تضم محامون عرب وضمنهم من المغرب خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة المغربية الرباط، الثلاثاء.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتكبت "إسرائيل" إبادة جماعية بقطاع غزة استمرت عامين، بدعم أمريكي، وأسفرت عن استشهاد 68 ألفا و229 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و369 آخرين، بجانب تدمير نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.

كما شهدت الضفة الغربية المحتلة تصعيدا واسعا في الاعتداءات خلال الفترة ذاتها، أسفر عن استشهاد 1056 مواطنا على الأقل، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 20 ألف مواطن، بينهم 1600 طفل.

وخلال المؤتمر، قال عضو المجموعة المحامي المغربي خالد السفياني، إنها "تهدف إلى دعم ضحايا الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني، وملاحقة مرتكبيها أمام القضاء الوطني (المغربي) والدولي".

وأوضح أن عمل المجموعة "سيكون وطنيا ودوليا من أجل تجنيد الكفاءات القانونية للمحاميات والمحامين بقصد دراسة وتحديد طبيعة الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها الكيان الصهيوني وداعميه وشركائه في الإجرام".

وتهدف المجموعة القانونية، وفق السفياني، إلى "جمع الأدلة والوثائق ولوائح الشهود وغيرها من وسائل الإثبات، التي تثبت وتدين الكيان الصهيوني وعصاباته حتى لا يستفيدوا من الإفلات من العقاب".