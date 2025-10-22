الأمم المتحدة تطالب بتعزيز مساعدات الإيواء لغزة قبل الشتاء

أكد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة السماح بدخول كمية أكبر بكثير من مواد الإيواء إلى غزة قبل حلول فصل الشتاء.

وأوضح حق في تصريح صحفي، الثلاثاء، أن منظمات الإغاثة في غزة تواصل زيادة أنشطتها في المناطق التي كان الوصول إليها صعبا في السابق.

وأضاف أنه تم توزيع 300 خيمة و14 ألفا و700 بطانية على العائلات المحتاجة والنازحة في خان يونس.

وأكد ضرورة السماح بدخول كميات أكبر بكثير من مواد الإيواء إلى غزة قبل حلول فصل الشتاء، داعيا "إسرائيل" إلى منح المزيد من تصاريح إدخال المواد الإغاثية للمنظمات الإنسانية.

وذكر حق أن فرق الأمم المتحدة تمكنت من إدخال 10 آلاف و638 طنًا من الإمدادات الأساسية عبر المعابر الحدودية منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس و"إسرائيل" حيز التنفيذ، استنادا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقوم إلى جانب إنهاء الحرب، على انسحاب متدرج لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.

وأنهى هذا الاتفاق، حرب إبادة جماعية ارتكبتها "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، وأسفرت عن استشهاد 68 ألفا و216 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و361 آخرين.