صحة غزة: توسعة بمستشفى الشفاء ونقل رفات الشهداء وفق الإجراءات الشرعية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن بدء تنفيذ أعمال توسعة وإنشاءات جديدة داخل مجمع الشفاء الطبي، في إطار جهودها لإعادة تأهيل المرافق الصحية التي تضررت خلال العدوان الأخير، وضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل وأكثر شمولًا.

وأوضحت إدارة المجمع أن مشروع التوسعة يأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح البنية التحتية وتطوير الأقسام التي تضررت، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين.

وفي لفتة إنسانية تعبّر عن عمق الاحترام والتقدير لتضحيات الشهداء، نوهت إدارة المجمع إلى أنها ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على نقل رفات الشهداء الذين وُوريت أجسادهم داخل حرم المجمع خلال الحرب، إلى المقبرة المعتمدة، وذلك خلال الأيام القريبة القادمة، مع الالتزام التام بالإجراءات الشرعية والإنسانية التي تصون كرامة الشهداء وتحفظ حرمة المكان.

وقدّمت إدارة مجمع الشفاء الطبي خالص الاحترام والعزاء لأسر الشهداء الأعزاء، مؤكدة أن هذا الإجراء سيتم بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية، سعيًا للحفاظ على كرامة من قدّموا أرواحهم فداءً للوطن.