وزارة الصحة في غزة: استلام 30 جثماناً جديداً لشهداء أفرج عنهم الاحتلال عبر الصليب الأحمر

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استلام 30 جثماناً لشهداء أفرج عنهم اليوم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء التي تسلمتها الطواقم الطبية إلى 195 جثماناً.

 

وأكدت الوزارة في بيانها أن الطواقم الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم لذوي الشهداء.

 

وأشارت إلى أن بعض الجثامين تظهر عليها آثار تنكيل واضحة، تشمل الضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب الأعين، ما يعكس حجم الانتهاكات التي تعرض لها الشهداء خلال احتجازهم.

 

وبيّنت الوزارة أنه تم حتى اللحظة التعرف على هوية 57 شهيداً من قبل ذويهم عبر رابط الاستدلال الذي تم نشره، في حين تم دفن 54 شهيداً مجهولي الهوية اليوم في المقبرة المخصصة لذلك بالمحافظة الوسطى.

 

 

