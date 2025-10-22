سرايا القدس تعلن عن أسماء قادتها الشهداء وتؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار

أعلن الناطق العسكري باسم سرايا القدس، أبو حمزة، استشهاد أعضاء المجلس الركني للسرايا خلال الحرب، وهم القادة:

إبراهيم محمد جمعة، محمد إبراهيم القطراوي، وائل رجب أبو فنونة، محمد زكي، ثائر منصور عابد، خالد موسى البنا، عبد الله محمود أبو عيادة، وأيمن ناصر زعرب.

وأكد أبو حمزة أن العلاقة بين سرايا القدس وكتائب القسام لم تنقطع يومًا، مشيرًا إلى التزام السرايا الكامل باتفاق وقف إطلاق النار ومتابعة مدى التزام الاحتلال به.

كما نعت سرايا القدس الناطق باسمها الشهيد ناجي ماهر أبو سيف، إلى جانب شهداء المجلس العسكري:

محمد إسماعيل أبو سخيل، حسن علي الناعم، رياض صالح حشيش، يوسف حسني نبهان، مرزوق محمد الشاعر، ومحمود أحمد أبو شمالة.