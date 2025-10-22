محافظة القدس تحذر من خطر انهيار أجزاء من المسجد الأقصى بسبب الحفريات (الإسرائيلية)

حذّرت محافظة القدس اليوم من خطرٍ حقيقي يهدد المسجد الأقصى المبارك نتيجة الحفريات (الإسرائيلية) المتواصلة أسفل المسجد وفي محيطه، مؤكدة أن هذه الأعمال باتت تشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المعالم التاريخية والإسلامية في البلدة القديمة.

وأوضحت المحافظة في بيانٍ صحفي أن عمليات الحفر التي ينفذها الاحتلال (الإسرائيلي) تتسارع بشكل لافت خلال الأسابيع الأخيرة، في إطار محاولات تهويد المدينة وتغيير طابعها الحضاري والديني، مشيرة إلى أن التصدعات التي ظهرت في عددٍ من الأبنية المجاورة وساحات الأقصى تؤكد حجم الخطر القائم.

وأضاف البيان أن استمرار هذه الاعتداءات يجري بغطاءٍ رسمي من سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) التي ترفض السماح للجهات الفلسطينية أو المختصين الدوليين بمعاينة مواقع الحفر أو تقييم آثارها، ما يزيد من المخاوف حول انهيار أجزاء من المسجد أو من الأبنية التاريخية المحيطة به.