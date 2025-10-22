وزارة الصحة في غزة: 88 شهيدًا و315 جريحًا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة العدوان المتواصل منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغت 88 شهيدًا سقطوا جراء استهدافات مباشرة من قبل الاحتلال (الإسرائيلي)، إضافة إلى 315 جريحًا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضحت الوزارة في بيان عاجل، اليوم الأربعاء، أنه تم كذلك انتشال جثامين 436 شهيدًا من تحت الأنقاض، كانوا قد ارتقوا في استهدافات سابقة ولم يُستخرجوا بسبب استمرار القصف وصعوبة وصول فرق الإنقاذ إلى المناطق المدمّرة.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه الأرقام تأتي رغم إعلان وقف إطلاق النار، ما يعكس استمرار الاعتداءات والانتهاكات (الإسرائيلية) بحق المدنيين في القطاع، مشيرةً إلى أن معظم الضحايا من النساء والأطفال الذين استُهدفوا داخل منازلهم ومخيماتهم.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، والسماح لفرق الدفاع المدني والطواقم الطبية بالوصول الآمن إلى أماكن الاستهدافات ورفع الجثامين العالقة تحت الركام.