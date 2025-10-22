عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

46 سيناتورًا ديمقراطيًا يطالبون ترامب بموقف واضح ضد ضم الضفة الغربية

الرسالة نت

أفاد موقع أكسيوس بأن 46 سيناتورًا من الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة وجهوا رسالة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يطالبونه فيها بـ"تعزيز" موقفه الرافض لأي جهود من قبل حكومة إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة الغربية.

 

وجاء في الرسالة: "نكتب لنعبر عن تأييدنا لتصريحاتكم الرافضة لأي جهود من قبل حكومة إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة الغربية، ونحثّ إدارتكم على اتخاذ خطوات لتعزيز قابلية حل الدولتين ونجاح اتفاقات إبراهام".

 

كما شدد السيناتورون على ضرورة أن "تعيدوا تأكيد تعليقكم وتعززّوا معارضتكم للضم"، معتبرين أن ضم الضفة يمثل "خطوة تهدد إمكانية السلام الدائم من خلال المفاوضات لتحقيق حل الدولتين".

 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/307595

كلمات مفتاحية

الضفة أمريكا ترامب إسرائيل

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من دولي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر