46 سيناتورًا ديمقراطيًا يطالبون ترامب بموقف واضح ضد ضم الضفة الغربية

أفاد موقع أكسيوس بأن 46 سيناتورًا من الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة وجهوا رسالة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يطالبونه فيها بـ"تعزيز" موقفه الرافض لأي جهود من قبل حكومة إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة الغربية.

وجاء في الرسالة: "نكتب لنعبر عن تأييدنا لتصريحاتكم الرافضة لأي جهود من قبل حكومة إسرائيل لضم أراضٍ في الضفة الغربية، ونحثّ إدارتكم على اتخاذ خطوات لتعزيز قابلية حل الدولتين ونجاح اتفاقات إبراهام".

كما شدد السيناتورون على ضرورة أن "تعيدوا تأكيد تعليقكم وتعززّوا معارضتكم للضم"، معتبرين أن ضم الضفة يمثل "خطوة تهدد إمكانية السلام الدائم من خلال المفاوضات لتحقيق حل الدولتين".