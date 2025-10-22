حماس ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتدين تجويع الاحتلال للفلسطينيين

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس بيانًا صحفيًا، رحبت فيه بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية اليوم، والذي دحض مزاعم (إسرائيل) ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدة أهمية الدور الإنساني الحيوي للوكالة وباقي المؤسسات الأممية في إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت الحركة أن حظر المحكمة لاستخدام التجويع كسلاح حرب يثبت أن سياسة الاحتلال التي تستهدف تجويع الفلسطينيين تشكل شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية.

كما شددت المحكمة على وجوب امتناع (إسرائيل)، بصفتها سلطة احتلال، عن تطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يحول دون شرعنة الاستيطان أو فرض واقع قسري.

وأوضحت حماس أن تأكيد المحكمة على تلبية الاحتلال للاحتياجات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني في غزة يشكّل دعوة واضحة للمجتمع الدولي لضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون تسييس أو استخدام كأداة ضغط من قبل الاحتلال.