حماس: مشاهد تعذيب الأسرى التي بثها بن غفير تجسّد السلوك السادي للاحتلال

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة المشاهد التي بثها الوزير الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، والتي تُظهر عمليات التنكيل والتعذيب الممنهج بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتهديده بإعدامهم، مؤكدة أن هذه الممارسات تعكس السلوك السادي والفاشي الذي ينتهجه الكيان الإرهابي بحق الأسرى الأبطال وشعب فلسطين بأسره.

وقالت الحركة في تصريحٍ صحفي، إنّ العالم كله شاهد حجم الإجرام المنظم الذي يمارسه قادة العدو الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، مشيرة إلى أن آثار التعذيب الوحشي ظهرت بوضوح على جثامين الشهداء الذين أعيدوا إلى غزة مؤخراً، الأمر الذي صعّب عملية التعرف عليهم بسبب بشاعة الانتهاكات التي مورست ضدهم.

وطالبت حماس المجتمع الدولي وكل أحرار العالم بـفضح الاحتلال النازي وكشف جرائمه للرأي العام، والعمل على تقديم قادته للمحاكمات الدولية على جرائمهم ضد الإنسانية.

كما دعت الحركة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، والمطالبة بإطلاق سراحهم الفوري، ومنع إفلات مجرمي الحرب من العقاب، مؤكدة أن ما يجري في سجون الاحتلال هو جريمة إنسانية مكتملة الأركان.