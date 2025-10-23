حماس تدين استمرار الاحتلال منع دخول الصحافة الدولية إلى غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في منع الصحافة الدولية من الدخول إلى قطاع غزة، ومنح المحكمة الإسرائيلية العليا حكومة الاحتلال مهلة إضافية مدتها 30 يوماً للرد على الالتماس المقدَّم بهذا الشأن؛ يكشف بوضوح إصرار هذا الكيان على مواصلة فرض التعتيم الإعلامي على الجرائم المروعة والدمار الواسع الذي خلّفته آلة الحرب الإسرلئيلية في القطاع.

وأكدت "حماس"، في تصريح صحفي، أن تلك القيود تهدف لإخفاء الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين والبنية التحتية وكافة مقومات الحياة، والتي ترقى إلى جرائم إبادة جماعية بحق شعبنا الفلسطيني.

وشددت على أن هذه القيود تشكّل انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، وتؤكد أن الاحتلال يخشى وسائل الإعلام الحرة التي ستفضح جرائمه المروّعة، وتوثّق آثار الإبادة الجماعية والحصار المفروض على شعبنا الفلسطيني في غزة.

وطالبت المؤسسات الصحفية والحقوقية الدولية بممارسة كافة أشكال الضغط على الكيان الإسرائيلي المجرم لتمكين الصحفيين الأجانب من الدخول الفوري للقطاع، والوقوف بجانب الصحفيين الفلسطينيين، لتغطية جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال والآثار الإنسانية الكارثية الناتجة عن القصف والحصار وسياسة التجويع الممنهج ضد شعبنا الفلسطيني في غزة.