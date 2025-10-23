لجان المقاومة: استعراض بن غفير لتعذيب الأسرى قمة الفاشية والصهيونية النازية

قالت لجان المقاومة في فلسطين، إن ما بثه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، من استعراضات لعمليات التنكيل والتعذيب والإرهاب المنتهج بحق أسرانا في السجون وتهديده بإعدامهم، يمثل قمة الإجرام والسادية والفاشية ويثبت من جديد أننا أمام عصابة صهيونية بعقلية نازية ليس لها مثيل في التاريخ.

وأضاقت لجان المقاومة، في تصريح صحفي، أن "ما يقوم به المجرم بن غفير هو تحريض علني للإبادة بتواطؤ غربي وتشجيع أمريكي، ويؤكد أن العالم الحر أمام مرحلة فاصلة لمواجهة الفاشية والاجرام الإسرائيلي الذي بات يشكل خطراً واضحاً على البشرية والقيم الإنسانية".

وأشارت إلى أن هذه المشاهد الاستعراضية تكشف أن الكيان الإسرائيلي لا زال يمارس الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بطرق مختلفة وأمام أعين العالم أجمع، في اختبار للعدالة والإنسانية التي تُغتصب أمام الجميع، وسقوط فاضح في امتحان القيم الإنسانية.

ودعت إلى تحرك فاعل وحقيقي لكل أركان المجتمع الدولي وأحرار العالم والأمة لفضح ووقف جرائم الكيان الإسرائيلي، وفي مقدمتها جرائم مجرم الحرب بن غفير بحق أسرانا، وضمان محاسبة المجرمين الصهاينة وتقديمهم للمحاكم الدولية.

كما دعت لجان المقاومة، أبناء شعبنا في الضفة الثائرة والقدس وأرضنا المحتلة عام الـ48؛ لإشعال ثورة شعبية عارمة بكافة الأساليب والأدوات المتاحة نصرة لأسرانا الذين يتعرضون للتعذيب والإجرام والتنكيل.