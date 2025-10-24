بدران: توافق وطني فلسطيني على كل ملفات اتفاق وقف إطلاق النار

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران "إن الفصائل الفلسطينية اجتمعت في القاهرة لمتابعة الخطوات المتعلقة بتنفيذ اتفاق شرم الشيخ والتأكيد على جدّية حركة حماس والفصائل الفلسطينية في المضي قدماً في تطبيق بنوده".

وأضاف بدران في تصريح صحفي، أن ما يميز هذه الجولة هو مشاركة عدد كبير من الفصائل الفلسطينية الرئيسة، في ظل رعاية مصرية متواصلة لجهود المصالحة والحوار الوطني.

وتابع "عقدنا لقاءات ثنائية وجماعية مع مختلف الفصائل، وجميعها متفقة على رؤية موحدة لتنفيذ الاتفاق بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة".

وشدد على أن اتفاق شرم الشيخ جاء نتيجة حوارات واتصالات طويلة بين الفصائل الفلسطينية، وأكدت جميع البيانات الصادرة عنها وحدة الموقف والتوجه المشترك.

كما قال "هذا الاجتماع في القاهرة هو الأول بعد اتفاق شرم الشيخ، ويهدف إلى وضع الخطوات العملية للمرحلة المقبلة، وأطمئن الجميع بأن هناك توافقاً وطنياً فلسطينياً يشمل كل الملفات وكل القضايا التي يتم بحثها ونقاشها".

وأكد أن الهدف الأول والأساسي لاتفاق شرم الشيخ هو وقف الحرب والمجزرة ضد شعبنا الفلسطيني.

وأضاف "نحن حريصون على ألا يكون هناك أي سبب على الإطلاق يعيد الأمور إلى ما كانت عليه، ومطمئنون إن شاء الله إلى جهود الإخوة الوسطاء، وفي مقدمتهم إخواننا في مصر".

كما قال بدران "كفلسطينيين، نحن ماضون بكل جدية ومصداقية في تنفيذ الاتفاق حتى النهاية، مثمّنين دور مصر والوسطاء في تثبيت وقف إطلاق النار وحماية مصالح شعبنا".