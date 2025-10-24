الفصائل الفلسطينية في القاهرة تتفق على خطوات لتثبيت وقف النار وإدارة مؤقتة لقطاع غزة

بدعوة من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقدت مجموعة من الفصائل الفلسطينية اجتماعاً في العاصمة المصرية القاهرة يومي 23 و24 أكتوبر، لبحث تطورات القضية الفلسطينية ومناقشة المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة، وذلك في إطار التحضير لحوار وطني شامل يهدف إلى استعادة الوحدة الوطنية وحماية المشروع الوطني الفلسطيني.

وفي بيان صدر عقب الاجتماع، وجهت الفصائل التحية إلى الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وخاصة في قطاع غزة، تقديراً لصموده وتضحياته، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفاً وطنياً موحداً يقوم على وحدة الكلمة والمصير ورفض كل أشكال الضم والتهجير في غزة والضفة الغربية والقدس.

وأدان المجتمعون مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على قانون “تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية”، واعتبروه عدواناً خطيراً على الهوية والوجود الفلسطيني، مثمنين في الوقت نفسه موقف الرئيس ترامب الرافض لهذا الإجراء وتعهداته بعدم تكراره.

واتفقت الفصائل على مجموعة من الخطوات العملية، أبرزها:

دعم اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده، بما في ذلك انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة ورفع الحصار عنه كلياً، وفتح جميع المعابر، وبدء عملية إعمار شاملة بإشراف لجنة دولية. تشكيل لجنة فلسطينية مؤقتة من المستقلين (التكنوقراط) لإدارة شؤون القطاع وتوفير الخدمات الأساسية بالتعاون مع الدول العربية والمؤسسات الدولية. اتخاذ إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار في غزة، ودعم مساعٍ لإصدار قرار أممي بشأن قوات أممية مؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار. الدعوة إلى إنهاء الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والتأكيد على أن قضيتهم ستبقى على رأس الأولويات الوطنية. عقد اجتماع وطني شامل لتوحيد الصف الفلسطيني وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

واختتم المجتمعون بيانهم بالتأكيد أن الوحدة الوطنية هي الرد الحاسم على كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدين أن هذا الاجتماع يمثل نقطة تحول نحو شراكة وطنية حقيقية تضمن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

كما أعربت الفصائل عن شكرها لجمهورية مصر العربية على جهودها في دعم القضية الفلسطينية ورعاية الحوار الوطني، مثمنة دور الوسطاء في مصر وقطر وتركيا في الدفع نحو إنهاء الحرب ومعالجة تداعياتها الإنسانية والسياسية