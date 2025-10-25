"أنصار الله" تعتقل 7 موظفين أمميين بتهمة التجسس لإسرائيل

اعتقلت جماعة "أنصار الله" اليمنية اعتقال 7 من موظفي الأمم المتحدة اليمنيين في العاصمة صنعاء بتهمة التجسس لحساب "إسرائيل".

وقال مصدر أمني في "أنصار الله" في تصريحات أمس الجمعة، إنه تم بين مساء الخميس حتى ظهر الجمعة اعتقال 7 موظفين من الأمم المتحدة جميعهم يمنيون بتهمة التخابر مع "إسرائيل".

وأكد مصدر آخر في الجماعة اعتقال موظفين لدى الأمم المتحدة، دون تحديد عددهم.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أطلقت "أنصار الله" سراح 20 موظفا لدى الأمم المتحدة، بينهم 15 أجنبيا، بعدما احتجزتهم في المجمع الأممي في صنعاء.

وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن 55 من موظفيها اعتقلتهم الجماعة اليمنية منذ عام 2021، بينهم اثنان اعتُقلا الخميس.

وقالت، في بيان، إن "هذه الأفعال تجبرنا على إعادة تقييم الطريقة التي نعمل فيها في مناطق سيطرة الحوثيين".

وفي الأشهر الأخيرة، أُوقف عشرات من موظفي الأمم المتحدة في مناطق تسيطر عليها "أنصار الله".

واقتحمت "أنصار الله" مكاتب الأمم المتحدة في صنعاء في 31 أغسطس/آب واحتجزت أكثر من 11 موظفا، وفقا للمنظمة.

كما اعتقلت منذ ذلك الحين عددا غير محدد من موظفيها في مناطق سيطرة الجماعة.

ويقول مسؤولون أمنيون في الجماعة إنهم يشتبهون في أن أولئك الموظفين كانوا يتجسسون لحساب الولايات المتحدة.

واتّهم زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي منظمات تابعة للأمم المتحدة، منها برنامج الأغذية العالمي و"يونيسيف"، بالمشاركة في "الدور التجسسي العدواني"، وقال إن بعضهم كان له دور "في الاستهداف الإسرائيلي لاجتماع الحكومة، واستهداف رئيس الحكومة ورفاقه".

وفي 28 أغسطس/آب 2025، شنت "إسرائيل" غارات على صنعاء اغتالت فيها رئيس الحكومة أحمد غالب الرهوي وعددا من الوزراء والمسؤولين، خلال اجتماع لهم.

والأسبوع الماضي، أعلن الحوثيون مقتل رئيس أركان قواتهم محمد عبد الكريم الغماري في غارة إسرائيلية.

وإثر اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت "أنصار الله" شنّ هجمات في البحر الأحمر استهدفت سفنا مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إليها، كما استهدفت بالصواريخ والمسيّرات مواقع أمنية وحيوية إسرائيلية، تضامنا مع غزة وفلسطين.

وردا على ذلك، نفّذت "إسرائيل" في الأشهر الأخيرة سلسلة ضربات على مناطق يمنية تسيطر عليها "أنصار الله".